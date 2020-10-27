Подземный пешеходный переход через МЦД‑2 появится в районе улицы Ереванской в Москве

пешеход / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

В скором времени начнется проектирование подземного пешеходного перехода через МЦД-2 в районе улицы Ереванская. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Там отметили, чтов ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявили открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству подземного пешеходного перехода.

— Это один из семи пешеходных переходов, которые планируется построить по поручению мэра Москвы Сергея Собянина через железнодорожные пути МЦД-2, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что длина перехода составит 110 метров, а ширина — 4 метра. Переход будет оборудован тремя лестничными сходами, накладными пандусами, лифтовым оборудованием для маломобильного населения.Также там обустроят пешеходные дорожки, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в столице будут сформированы программы по улучшению доступности креативных кластеров и набережных на основе пожеланий от горожан.

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