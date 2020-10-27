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Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем займется после завершения карьеры в UFC
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем займется после завершения карьеры в UFC

Юлия Захарова

Звезды

Чемпион UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

Журналисты поинтересовались, может ли спортсмен изменить свое решение.

— Это лучшее время, чтобы уйти. На пике уйти не каждый может, — отметил Нурмагомедов.

По его словам, ему все равно пришлось бы завершить карьеру в течение ближайших нескольких лет. Однако он заявил, что доволен своим решением.

— Я сделал все, чтобы считаться лучшим, миссия выполнена, — подчеркнул россиянин.

Как он сообщил, в ближайшее время он намерен отдохнуть и осмыслить события своей жизни, информирует Пятый канал.

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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