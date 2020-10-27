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Свыше 140 тысяч самозанятых появилось в Подмосковье в 2020 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 140 тысяч самозанятых появилось в Подмосковье в 2020 году

Вероника Кузьминова

Экономика

Более 140 тысяч самозанятых зарегистрировались в Московской области с начала 2020 года. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

По его словам, статус самозанятого стал популярным в регионе.

— Отмечу, что если на начало 2020 года у нас было порядка 70 тысяч зарегистрированных, то по состоянию на 15 октября 2020 года у нас зарегистрированных более 140 тысяч человек, в том числе 14 тысяч индивидуальных предпринимателей, — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что двойной рост произошел, несмотря на трудности из-за пандемии.

Читайте также: Обучающая программа для самозанятых стартует 10 ноября в Москве

налогисамозанятостьМосковская область
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