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Солист «Би-2» заразился коронавирусом
Фото: instagram.com/levab2

Солист «Би-2» заразился коронавирусом

Евгения Звощик

Звезды

Российский музыкант и основатель группы «Би-2» Лева заразился новым типом коронавирусной инфекции. Этим исполнитель поделился с поклонниками в ответ на их комментарии под его последним постом в соцсети Instagram.

В частности, один из подписчиков уточнил у музыканта, как давно он болеет COVID. Исполнитель уточнил, что заболевание у него длится уже около недели. Также он пояснил, что обоняние у него «то пропадает, то появляется».

— Сделал КТ (компьютерная томография — прим. «ВМ»). Ковид легкие не затронул, — ответил Лева на еще один вопрос о своем самочувствии.

РИА Новости со ссылкой на представителя «Би-2» сообщает, что музыкант болеет коронавирусом в легкой форме и практически здоров.

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Би-2российский музыканткоронавирус
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