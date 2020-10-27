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Суд вынес окончательное решение в споре по алиментам Тарасова с его бывшей женой
Футболист Дмитрий Тарасов / Фото:Instagram / tarasov23

Суд вынес окончательное решение в споре по алиментам Тарасова с его бывшей женой

Захар Чайченко

Спорт

Московский городской суд постановил, что отныне Дмитрий Тарасов будет обязан платить ребенку от первого брака, дочери Ангелине 1/6 всех своих доходов плюс 46 тысяч рублей.

К слову, ситуация до конца не ясна, закончился ли суд для футболиста поражением или победой. В расчет отчислений своей дочери вошла не только официальная зарплата игрока «Рубина», но и проценты от его рекламных контрактов и гонораров за телесъемки. Отныне, судебному приставу предстоит ежемесячно делать запрос в налоговые органы, чтобы устанавливать суммы всех официальных доходов экс-игрока «Локомотива», передает портал Starhit.

Напомним, что до этого футболист долгое время отдавал на содержание Ангелины более 350 тысяч рублей, однако потом сумма отчислений составила 1/4 от доходов и 104 тысячи рублей.

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