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Исследователи перечислили продукты, способные снижать кровяное давление
Фото: pexels.com

Исследователи перечислили продукты, способные снижать кровяное давление

Юлия Захарова

Наука

Людям, которые страдают от высокого давления, рекомендуют употребление ряда продуктов. Об этом сообщают ученые из Университета Рединга в Великобритании, результаты исследований опубликованы на портале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали данные о питании почти 26 тысяч жителей Великобритании. Выяснилось, что богатые флавоноидами продукты способны снижать артериальное давление. Они содержатся в яблоках, шоколаде, чае и ягодах.

По данным ученых, давление участников, которые потребляли больше всего флавоноидов, было на 2–4 миллиметра ртутного столба меньше, чем у остальных. Как уточняется, такая диета помогала даже пациентам, страдающим из-за крайне высокого давления.

Специалисты пояснили, что польза флавоноидов сравнима с пользой полноценной диеты, предназначенной для гипертоников. Однако размер оптимальной порции, которая принесла бы максимальную пользу организму, еще предстоит установить.

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