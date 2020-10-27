Диетолог рассказала о полезных свойствах тыквы

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Тыкву стоит отваривать, запекать или тушить, чтобы она сохранила свои полезные свойства во время приготовления. Сырую тыкву лучше добавлять в салаты. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что также тыкву можно готовить на пару, на гриле, запекать и употреблять в свежем виде.

— Дело в том, что при жарке продукты питания впитывают дополнительные жиры, которые значительно увеличивают калорийность продуктов и блюд. Также жарка как высокотемпературная обработка продуктов приводит к значительно более высоким потерям незаменимых пищевых веществ, в частности витаминов, в результате их разрушения, — уточнила специалист.

Эксперт рассказала, что мякоть зрелой тыквы не теряет полезных свойств при заморозке. Также Стародубова предостерегла от различных монодиет, в том числе и тыквенных. По ее мнению, этот продукт не работает сам по себе.

— Его свойства проявляются только в составе рациона питания сбалансированного по калорийности, составу и соотношению пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности смузи. Она отметила, что смузи не стоит пить на голодный желудок. Также эксперт рекомендовала не употреблять на завтрак острую или перченую еду, даже если ее считают полезной.

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