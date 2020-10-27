Число случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 200 тысяч

Фото: pixabay.com

Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Марокко превысило 200 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения королевства.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране выявили 3988 новых случаев заражения. Кроме того, скончались еще 72 пациента с подтвержденным результатом анализа на COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Марокко продлили действие чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 ноября в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названа страна с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID в ЕС