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Количество ушедших на карантин из-за COVID российских школ уменьшилось до 39
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество ушедших на карантин из-за COVID российских школ уменьшилось до 39

Евгения Звощик

Образование

Количество российских школ, ушедших на карантин из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции, уменьшилось до 39. Этот показатель составляет 0,1 процента от общего количества школ в стране. Соответствующая информация следует из инфографики в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Уточняется, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,52 процента от общего числа. По данным ведомства, за вторник, 27 октября, одна школа закрылась на карантин, а вышли из этого режима четыре образовательных учреждения.

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