Попова напомнила о том, что ношение масок является обязательным в транспорте

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о том, что ношение масок является не рекомендательным, а обязательным для всех в транспорте и в общественных местах. Такое заявление глава ведомства сделала во вторник, 27 октября, в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, люди должны быть в маске в лифтах, закрытых помещениях на парковках, а также при общении на улице в случае, если собирается более 50 человек.

Ранее Анна Попова озвучила основную причину заражения коронавирусом. По ее словам, это происходит из-за несоблюдения санитарных мер. Так, отметила она, 85 процентов заболевших нарушали меры безопасности: игнорировали масочный режим или дезинфекцию рук.

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