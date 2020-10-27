Число пассажиров московского метро сократилось за неделю на 18 процентов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пассажиропоток в московском метро сократился на 18,4 процента по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы во вторник, 27 октября.

В первый день текущей недели в метро зашли меньше 5,3 миллиона человек. Больше всех смогли отказаться от подземки школьники и студенты. Их в метро стало меньше на 31 процент.

— Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома. Мы видим, что поездок на метро стало куда меньше, — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Стало меньше и пассажиров наземного транспорта — на 28,7 процента. За сутки в нем проехали почти три миллиона человек. Число учащихся в автобусах и трамваях сократилось почти вдвое — на 45,5 процента.

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