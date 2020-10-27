Московский «Локомотив» уступил «Баварии» во втором туре группового этапа ЛЧ
Московский ФК «Локомотив» уступил соперникам из мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
За «Баварию» мячи забили Леон Горецка (13-я минута) и Йозуа Киммих (79-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (70-я).
Показали хорошую игру, навязали борьбу, забили, но всё-таки уступили «Баварии» 😕#UCL | #ЛокоБавария 1️⃣:2️⃣ pic.twitter.com/8K65tihDmb— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Таким образом, «Бавария» одержала вторую победу в двух матчах и возглавила таблицу группы A, имея в активе шесть очков. В свою очередь «Локомотив» набрал в двух матчах одно очко.
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