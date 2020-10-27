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Московский «Локомотив» уступил «Баварии» во втором туре группового этапа ЛЧ
Фото: twitter.com / ФК «Локомотив-Москва»

Московский «Локомотив» уступил «Баварии» во втором туре группового этапа ЛЧ

Евгения Звощик

Спорт
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1Карта всех событий

Московский ФК «Локомотив» уступил соперникам из мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

За «Баварию» мячи забили Леон Горецка (13-я минута) и Йозуа Киммих (79-я). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (70-я).

Таким образом, «Бавария» одержала вторую победу в двух матчах и возглавила таблицу группы A, имея в активе шесть очков. В свою очередь «Локомотив» набрал в двух матчах одно очко.

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