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Учительница снизила школьнику оценку за сочинение из-за его личного мнения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учительница снизила школьнику оценку за сочинение из-за его личного мнения

Юлия Курганова

Образование

Учительница из Ейска в Краснодарском крае снизила оценку десятикласснику за высказывание своего личного мнения в сочинении. Она уже извинилась, но все равно будет наказана. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Ейского района Лидия Браун.

Она отметила, что педагог поступила неэтично, но уже признала это. К ней применят дисциплинарные меры.

Отмечается, что педагогический стаж учительницы составляет 30 лет.

При этом родители мальчика претензий к учительнице и школе не имеют. Мать подростка также извинилась перед руководством учебного заведения, так как считает, что сын должен был поговорить с учителем, а не предавать инцидент огласке, сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях было распространено фото, на котором виден комментарий учительницы под работой школьника: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!». Мальчик написал в сочинении, что как ему кажется, из-за своей занятости люди перестали «замечать прекрасное в осени», они не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое». За работу десятиклассник получил тройку. Инцидент вызвал общественный резонанс, потому что сочинения как раз и пишут с целью выражения собственного мнения.

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