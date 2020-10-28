Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на лестничной площадке в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Россия, Москва, улица Маршала Федоренко Карта всех событий

Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». По подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1989 года рождения. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

В воскресенье, 25 октября, на лестничном площадке первого этажа в жилом доме по Улице Маршала Федоренко обнаружено тело мужчины с многочисленными ссадинами, гематомами и другими повреждениями. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления, который ранее распивал спиртные напитки с потерпевшим.

В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрания соответствующей меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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