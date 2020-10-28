СМИ узнали, когда в России могут разрешить займы по водительским правам

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Проект закона о расширении перечня документов, которые позволяют в упрощенном порядке проходить идентификацию для получения ряда финансовых услуг, внесен в правительство. Об этом «Известия» пишут в среду, 28 октября, со ссылкой на Министерство экономического развития России.

По данным издания, в ведомстве допускают, что данную инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму в конце 2020-го или начале 2021 года. Как утверждает глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, законопроект могут изучить уже в весеннюю сессию, а само нововведение вступит в силу через полгода (180 дней).

Уточняется, что список операций, разрешающих упрощенную идентификацию, указан в «антиотмывочном» законе.

— Например, к таким операциям можно отнести заключение договора о потребительском кредите на сумму до 15 тысяч рублей, передачи участнику лотереи выигрыша на сумму до 100 тысяч, заключение договора с негосударственным пенсионным фондом, — заявили газете в Минэкономразвития.

Напомним, что по закону банки обязаны устанавливать личность потенциальных клиентов, чтобы не допустить отмывания денег и финансирования терроризма. При этом для более простого порядка идентификации предложено использовать водительские права.

Читайте также: Займы до миллиона рублей сделают доступными для самозанятых в России