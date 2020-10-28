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Роскачество предупредило о мошенниках, наживающихся на любителях новых iPhone
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Роскачество предупредило о мошенниках, наживающихся на любителях новых iPhone

Евгения Звощик

Общество

Специалисты Роскачества предупредили людей, которые хотят приобрести новые гаджеты от компании Apple, о появлении новых мошеннических сайтов. Отмечается, что предлагающие сделать предзаказ или купить новый iPhone злоумышленники появляются перед каждым релизом нового гаджета американской компании.

На сегодняшний день основным каналом распространения сообщений о продаже новых iPhone стали ссылки в мессенджерах. Как пояснили в Роскачестве, пользователя мотивируют кликнуть на «обещание халявы». В этом случае используются фразы вроде «только сегодня», «розыгрыш» или «специальная скидка». Однако при переходе на подобный фишинговый сайт с устройством пользователя может произойти все, что угодно. В том числе в руках мошенников могут оказаться чужие персональные и платежные данные.

В связи с этим эксперты Роскачества порекомендовали приобретать iPhone онлайн только у официальных партнеров Apple, которые перечислены на официальном сайте компании. В обычном режиме покупку стоит делать исключительно в проверенных магазинах.

Кроме того, граждан призвали никогда ничего не заказывать на сайтах, на которые был совершен переход через ссылку в мессенджере. Также важно проверять, что именно находится в «корзине» пользователя — некоторые новые модели iPhone еще официально не поступили в продажу. Поэтому мошенники никак не могут предлагать товар, который поступит на рынок только в ноябре.

Также рекомендуется вводить адреса онлайн-магазинов вручную и держать включенным антивирус на компьютере и телефоне. Для онлайн-покупок советуют использовать отдельную банковскую карту, а не зарплатную, сообщается на сайте Роскачества.

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