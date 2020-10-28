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Названы регионы России с опасной погодой
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Названы регионы России с опасной погодой

Юлия Ямпольская

Общество

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность ожидается на востоке Воронежской области. На западе жителей ждут заморозки до минус 4 градусов. Об этом в среду, 28 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что холодная и некомфортная погода ждет горожан в ряде регионов страны.

— Коми ожидается сильный снег и ветер 15-20 метров в секунду, в Красноярском крае (особенно сильный снег в Эвенкийском и Туруханском районе). В Ненецком автономном округе осадки — снег, дождь, гололед, очень некомфортная погода, хотя и очень теплая для этого времени года, — отметил синоптик.

По мнению Вильфанда, такая же некомфортная погода с осадками ожидается в Алтайском крае и Кемеровской области, передает РИА Новости.

Эксперт предупредил жителей страны о гололеде и сильном снеге в Челябинской области. Ветер там будет достигать 25-27 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве. По данным синоптиков, в столице 28 и 29 октября сохранится не по сезону теплая погода — до плюс 12 градусов. Но с 30 октября в городе станет значительно холоднее.

Читайте также: В Гидрометцентре сообщили о погоде 1 ноября в европейской части России

погода в РоссиисиноптикРоман Вильфанд
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