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Более 12 миллионов тюльпанов высадят осенью в Москве
Фото: pexels.com/VisionPic.net

Более 12 миллионов тюльпанов высадят осенью в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Манежная площадь, 1с2Карта всех событий

Более 12 миллионов тюльпанов высадят осенью в столице. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Москвы в среду, 28 октября.

Уточняется, что растения высадят на площади более 200 тысяч квадратных метров. Увидеть цветущие тюльпаны москвичи смогут следующей весной.

— К майским праздникам они украсят городские улицы, набережные, площади, скверы, парки и другие общественные пространства. Период высадки луковичных культур очень важен — луковицы должны успеть укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур, — говорится в сообщении.

Специалисты начали высаживать луковицы в конце октября из-за теплой погоды. В цветниках города появятся разнообразные виды и сорта. После высадки все цветники будут задекорированы цветной древесной щепой.

Весной 2021 года тюльпаны распустятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, на Кутузовском проспекте и у других наиболее значимых объектах города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что семьи Москвы в рамках проекта «Наше дерево» высадили в городе почти две тысячи деревьев. Деревья посадили в Щукинском лесопарке, Химкинском лесу и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине». Также посадки выполнили в парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и в Ульяновском лесопарке.

Читайте также: Около 1,5 миллиона луковичных растений высадят в Подмосковье осенью

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