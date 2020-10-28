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Боевой петух убил шефа муниципальной полиции на Филиппинах
/ Фото:pixabay.com/ru/

Боевой петух убил шефа муниципальной полиции на Филиппинах

Юлия Ямпольская

Происшествия

Боевой петух убил главу полиции одного из муниципалитетов на Филиппинах во время рейда на помещение, где проходили незаконные петушиные бои. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в филиппинском информационном агентстве PNA.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 26 октября, в муниципалитете Сан-Хосе в провинции Северный Самар. Лейтенант Кристиан Болок, который руководил управлением полиции, получил ранение в ходе рейда. Петух, к ноге которого прикрепили лезвие, ударил его в левое бедро и повредил бедренную артерию. Полученная полицейским рана оказалась смертельной.

— Мы потеряли брата, который пожертвовал своей жизнью во имя службы. Национальная полиция Филиппин скорбит по поводу смерти лейтенанта Болока и выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам, — заявил глава полиции провинции Северный Самар Арнель Апуд.

Стало известно, что полицией были задержаны три человека, которые принимали участие в петушиных боях, остальные скрылись.

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