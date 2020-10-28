Боевой петух убил шефа муниципальной полиции на Филиппинах

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Боевой петух убил главу полиции одного из муниципалитетов на Филиппинах во время рейда на помещение, где проходили незаконные петушиные бои. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в филиппинском информационном агентстве PNA.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 26 октября, в муниципалитете Сан-Хосе в провинции Северный Самар. Лейтенант Кристиан Болок, который руководил управлением полиции, получил ранение в ходе рейда. Петух, к ноге которого прикрепили лезвие, ударил его в левое бедро и повредил бедренную артерию. Полученная полицейским рана оказалась смертельной.

— Мы потеряли брата, который пожертвовал своей жизнью во имя службы. Национальная полиция Филиппин скорбит по поводу смерти лейтенанта Болока и выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам, — заявил глава полиции провинции Северный Самар Арнель Апуд.

Стало известно, что полицией были задержаны три человека, которые принимали участие в петушиных боях, остальные скрылись.

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