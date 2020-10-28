Кремль заявил, что власти стали намного увереннее бороться с пандемией

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Борьба с коронавирусом становится проще за счет уверенности, которую придают принятые властями меры. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, 28 октября.

По словам представителя Кремля, ключевым приоритетом остается здоровье и безопасность населения. Его в первую очередь принимают во внимание и федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, и регионы РФ.

— Принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы, — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, когда большинство москвичей встретится с коронавирусом.

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