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Штрафов на 29 миллионов рублей выписали в Москве за нарушение мер профилактики коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Штрафов на 29 миллионов рублей выписали в Москве за нарушение мер профилактики коронавируса

Виктория Родимкина

Город

Московский Роспотребнадзор с мая этого года выписал штрафов на сумму 29 миллионов рублей за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду, 28 октября.

— На сегодняшний момент у нас штрафных санкций по всем проверкам, которые мы проводили с мая, — это около 29 миллионов рублей. 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов — на опечатание, — сказала главный санитарный врач Москвы.

Она уточнила, что проверки в столице будут продолжаться, в том числе в ночных заведениях и на спортивных мероприятиях.

Руководитель столичного Роспотребнадзора пояснила, что снизившееся число выявленных случаев коронавируса в городе за сутки — результат выходных дней. Елена Андреева добавила, что стабилизация ситуации с COVID-19 в столице позволит избежать жестких ограничений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что за последние сутки в Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса. Елена Андреева назвала ситуацию с коронавирусом в городе спокойной.

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