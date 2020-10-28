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Коронавирус нашли у нескольких участников испытаний вакцины «Спутник V»
Фото: sputnikvaccine.com

Коронавирус нашли у нескольких участников испытаний вакцины «Спутник V»

Ростислав Зубков

Здоровье

У некоторых участников тестирования вакцины «Спутник V» оказались положительные тесты на коронавирус. Об этом директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в среду, 28 октября.

— По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо, — заявил он РИА Новости.

Разработчик препарата добавил, что предварительные данные по этому вопросу удастся расшифровать только в середине ноября.

Гинцбург добавил, что половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины, а около девяти тысяч человек провакцинировались уже дважды.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.

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