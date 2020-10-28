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Около 70 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 70 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Оксана Васильева

Здоровье

Министр здравоохранения Московской области сообщила, что около 70 тысяч жителей региона уже сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах вакцинации, передает «Радио 1».

— Наша задача — сделать вакцинацию максимально доступной для жителей региона. С этой целью в местах массового скопления людей работают мобильные комплексы по вакцинации. С начала сентября ими воспользовались почти 70 тысяч человек..., — рассказала министр.

Она отметила, что мобильные комплексы по вакцинации будут работать до конца октября, медицинский персонал на месте проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Ранее ФАН писал, что Министерство науки и высшего образования РФ предупредило руководителей вузов, что они не имеют права влиять на решение преподавателей и студентов в выборе ставить прививку от гриппа или нет. Минобрнауки РФ отметили, что такие действия считаются недопустимыми.

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