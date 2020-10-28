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Вирусолог сообщил об ослаблении COVID-19 в мире
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Вирусолог сообщил об ослаблении COVID-19 в мире

Юлия Ямпольская

Здоровье

В мире почти в три раза снизилась летальность от COVID-19. Это говорит о том, что вирус ослабевает. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, смертность уменьшилась по сравнению с весенним периодом.

— Если вы посмотрите международную статистику, всю мировую статистику, то увидите снижение летальности почти в три раза. Вот это может указывать и на ослабление вируса, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Он также отметил, что в Западной Европе летальность от коронавируса весной была на уровне 10–15 процентов. На данный момент показатель составляет 0,5 процента.

Ранее ученые из Америки обобщили данные более 80 исследований и описали изменения в головном мозге при коронавирусной инфекции. Отмечается, что в ходе исследований из 617 человек было обнаружено более 600 пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

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