Более 48 миллионов человек сделали прививки от гриппа в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России прививки от гриппа сделали уже 43,8 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 28 октября.

— На сегодняшний день провакцинировались 43,8 миллиона наших граждан — это 30 процентов населения. Но в ряде регионов ситуация с вакцинацией против гриппа иная, она на недостаточном уровне, — сказала Голикова.

Она отметила, что уже было обращено внимание глав регионов на этот вопрос. Были сформированы показатели, которых необходимо достичь. Вице-премьер добавила, что эти меры помогут предупредить распространение гриппа в стране, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 38 регионах страны. В ведомстве добавили, что во всех регионах страны продолжается программа вакцинации от гриппа.

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