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Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России пока рано
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России пока рано

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России пока рано, так как до некоторых регионов страны еще докатывается только первая волна. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в среду, 28 октября.

— Мы не говорим о какой-то второй волне, но, как мы совсем недавно, еще утром, обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события, — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что ситуация с COVID-19 в стране отслеживается, также ведется работа на профессиональном уровне. Однако, подчеркнул глава государства, вопросов для обсуждения на фоне пандемии немало, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин добавил, что в случае необходимости для лечения пациентов с коронавирусом нужно перепрофилировать больницы. Это решение следует принимать в соответствии с рекомендациями специалистов Минздрава, добавил президент.

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