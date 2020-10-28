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Эрдоган предложил Путину решить проблему Карабаха сообща
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Эрдоган предложил Путину решить проблему Карабаха сообща

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину вместе поставить точку в проблеме с Нагорным Карабахом. Об этом турецкий лидер заявил в среду, 28 октября, на выступлении в парламенте.

Во вторник политики обсудили конфликт Армении и Азербайджана в данном регионе. Стороны выразили озабоченность в связи с эскалацией и противостоянием и обменялись заявлениями по поводу того, как будет урегулироваться ситуация.

По словам Эрдогана, переговоры были плодотворными.

— Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами, — цитирует ТАСС президента Турции.

Он добавил, что на данный момент важнее всего понять, «будем мы урегулировать проблему или же нет».

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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