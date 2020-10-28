Движение автобусов на юго-западе Москвы восстановили

автобус / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Движение автобусов по улице Дмитрия Ульянова восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города в среду, 28 октября.

Ранее стало известно, что между улицами Гримау и Новочеремушкинской перекрыли движение. Из-за этого пришлось изменить маршруты автобусов № С5, 67, 121, 142, 218, 218к.

Позже в Дептрансе сообщили, что автобусы начали ходить по прежнему пути.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на маршрут № К, который связывает станцию метро «Китай-город» и кинотеатр «Ударник».

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