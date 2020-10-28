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Голикова: Государство будет финансировать лечение спинальной мышечной атрофии у детей
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Голикова: Государство будет финансировать лечение спинальной мышечной атрофии у детей

Евгения Звощик

Здоровье

Лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, являющееся одним из наиболее дорогостоящих, будет финансироваться государством. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 28 октября, по итогам совещания президента с членами правительства.

Она отметила, что главные внештатные специалисты представили предложения по финансированию за счет данного источника 19 орфанных заболеваний. По словам вице-премьера, речь идет об использовании 60 миллиардов рублей за следующий год. Данную сумму бюджет получит за счет повышения ставки подоходного налога до 15 процентов на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей.

Помимо СМА, в данный перечень включат еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Голикова добавила, что лечение за счет этих средств, по предварительным данным, смогут получить 25 тысяч детей, передает Интерфакс.

Ранее в Минздраве рассказали о выявляемых случаях диабета в России.

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Татьяна Голиковадетилечение
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