Ученые назвали симптомы «продолжительного» коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Некоторые пациенты с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию болеют неделями или даже месяцами. Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали главные признаки, свидетельствующие о высоком риске продолжительного течения COVID-19. Препринт проведенного исследования был опубликован на портале medrxiv.

В рамках исследования ученые обследовали свыше четырех тысяч пациентов с коронавирусом в Швеции, Великобритании и США. Все участники записывали свои симптомы в специальное приложение. Выяснилось, что у 558 человек признаки COVID наблюдались в течение четырех недель. У 189 человек симптомы не уходили и в течение восьми недель. Еще 95 участников исследования сообщили, что не выздоровели полностью даже спустя три месяца.

Согласно исследованию, у заболевших наблюдались усталость, головная боль, одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния. Некоторые пациенты рассказали о болях в мышцах и проблемах с дыханием.

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