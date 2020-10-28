Грабитель-неудачник поджег магазин в Омске

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Житель Омска поджег магазин после неудачной попытки ограбить его. Об этом в среду, 28 октября, сообщает портал «Город55».

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин и потребовал у продавца содержимое кассы. Однако тот отказался выполнять условие и предложил грабителю тысячу рублей из своего кошелька.

Жителя Омска не устроило такое положение дел, и он связался с владельцем магазина, чтобы тот поговорил с кассиром. Но и этот разговор не привел к желаемому результату, поэтому мужчине пришлось покинуть здание. Через некоторое время оно загорелось.

Выяснилось, что пожар устроил грабитель-неудачник, а переданную ему кассиром тысячу рублей он потратил на алкоголь. Мужчину задержали и поместили под стражу. По факту пожара и попытки ограбления было возбуждено уголовное дело.

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