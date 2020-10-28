Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Грабитель-неудачник поджег магазин в Омске
Фото: depositphotos.com

Грабитель-неудачник поджег магазин в Омске

Юлия Захарова

Происшествия

Житель Омска поджег магазин после неудачной попытки ограбить его. Об этом в среду, 28 октября, сообщает портал «Город55».

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин и потребовал у продавца содержимое кассы. Однако тот отказался выполнять условие и предложил грабителю тысячу рублей из своего кошелька.

Жителя Омска не устроило такое положение дел, и он связался с владельцем магазина, чтобы тот поговорил с кассиром. Но и этот разговор не привел к желаемому результату, поэтому мужчине пришлось покинуть здание. Через некоторое время оно загорелось.

Выяснилось, что пожар устроил грабитель-неудачник, а переданную ему кассиром тысячу рублей он потратил на алкоголь. Мужчину задержали и поместили под стражу. По факту пожара и попытки ограбления было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Задержан подозреваемый в краже денег из сумки пассажира московского метро

ограблениеОмскмагазин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте