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Немецкие вирусологи не могут обнаружить очаг распространения COVID-19 в 80 процентах случаев
Фото: flickr.com/NIAID

Немецкие вирусологи не могут обнаружить очаг распространения COVID-19 в 80 процентах случаев

Захар Чайченко

В мире

Немецкие вирусологи в 80 процентах случаев заболеваний коронавирусом не могут определить источник происхождения инфицирования, сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

— Я могу только обратить ваше внимание на то, что РКИ (Институт Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу), который в этом совершенно точно и бесспорно компетентен, указывает на то, что при 80 процентах случаев инфицирования неизвестно и нельзя доказать, когда они случились. Это факт. Мы не можем его прояснить, — сообщил Альтмайер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы регионов в ближайшее время проведут видеоконференцию, по результатам которой ожидается объявление смягченной версии локдауна почти на весь ближайший месяц. Кроме того, заведения общественного питания смогут продавать еду навынос или путем доставки с помощью курьерских служб. Немецкие общепиты, как и большинство учреждений из других сфер услуг, понесли огромные потери прежде всего из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что часть представителей ресторанного бизнеса начали критиковать любые меры по закрытию и ограничению их деятельности, уповая на то, что вспышек и несоблюдений инфекционной безопасности в их заведениях не было зафиксировано. Однако Петер Альтмайер парировал эту критику, указав на то, что при изъятии из концепции «смягченного» локдауна пункта по закрытию заведений общепита пандемия останется вне контроля государства.

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