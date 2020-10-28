Минздрав озвучил условия, при которых можно лечиться от коронавируса на дому
Пациент с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию может лечиться в домашних условиях в случае, если для него есть отдельная комната. Соответствующая информация следует из приказа Министерства здравоохранения РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, лечение на дому может осуществляться, если пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире и с лицами старше 65 лет или с имеющими хронические заболевания людьми. Также заболевший должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.
В приказе отмечается, что пациентам с COVID-19 рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению вируса.
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