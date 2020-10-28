СМИ сообщили о смерти судьи в Гатчине

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Тело судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева обнаружили в квартире дома на улице Изотова в Гатчине. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело 59-летнего судьи нашли в среду, 28 октября. Рядом было обнаружено ружье. По информации новостного издания, обстоятельства данного происшествия выясняет районный отдел Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

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