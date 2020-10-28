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Россиянам запретят брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей
Фото: flickr.com / Phil G

Россиянам запретят брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей

Евгения Звощик

Общество

Россиянам запретят брать с собой к водоему животных, за исключением собак-поводырей. Соответствующие требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах утвердил глава МЧС Евгений Зиничев. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, посетителям пляжей будет запрещено играть в спортивные игры в неотведенных для этого местах. Также запретят допускать действия, «связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Нельзя будет купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов и нельзя будет заплывать за буйки, а также срывать или притапливать их.

Кроме того, приказ устанавливает обязательные требования к владельцам пляжей: с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва и обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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