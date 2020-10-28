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Более 1500 человек заразились коронавирусом за сутки в Греции
Фото: twitter.com/travelbestbpl

Более 1500 человек заразились коронавирусом за сутки в Греции

Евгения Звощик

В мире

За минувшие сутки в Греции выявили 1547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в национальной организации общественного здравоохранения.

Отмечается, что указанная цифра стала очередным антирекордом в стране. Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 34 299 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в Греции скончались 10 пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Всего жертвами коронавируса в стране стали 603 человека, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом количества зараженных коронавирусом в Греции ввели комендантский час в районах с высоким уровнем заболевания COVID-19. Кроме того, граждане обязаны носить маски как в закрытых помещениях, так и на улице.

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