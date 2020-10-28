СМИ: Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД Турции из-за карикатуры на Эрдогана

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Временный поверенный в делах Франции был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за оскорбительной карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в журнале Charlie Hebdo. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Отмечается, что временному поверенному было высказано решительное осуждение карикатуры во французском журнале.

Напомним, 27 октября стало известно, что Charlie Hebdo поместит на обложку карикатуру на Эрдогана. На изображении турецкий лидер предстал полуодетым, он расположился в кресле с банкой напитка. Одной рукой он держит приподнятый подол платья женщины, при этом восклицая: «О, пророк!» В подписи к карикатуре сказано, что президент страны «очень игрив в частной жизни».

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в пригороде Парижа, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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