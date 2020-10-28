В Минздраве объяснили указ согласовывать заявления своих экспертов о коронавирусе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Граждане России должны иметь доступ к достоверной информации, а не к различным домыслам о новом типе коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в среду, 28 октября.

Ранее сообщалось о решении, согласно которому для повышения эффективности информирования населения о COVID-19 эксперты Минздрава должны согласовывать свои комментарии с ведомством.

По словам Кузнецова, из-за причастности внештатных экспертов к Минздраву «едва ли не любое высказывание» трактуется СМИ и воспринимается аудиторией как позиция министерства. В частности, некоторые эксперты рекомендуют носить перчатки, другие советуют в целях профилактики принимать антибиотики.

— Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава, — пояснил помощник главы ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что Минздрав всегда стремится доносить до граждан и медиков максимально достоверную и актуализированную информацию, передает РИА Новости.

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