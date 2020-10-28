Курс евро превысил 93 рубля на Мосбирже впервые с 30 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро превысил на Московской бирже 93 рубля впервые с 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:34 в среду, 28 октября.

В свою очередь курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже ускорил рост до 2,2 процента к закрытию предыдущей сессии и вырос до 79,03 рубля. В последний раз курс американской валюты находился выше 79 рублей 6 октября текущего года.

Ранее банкир рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения.

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