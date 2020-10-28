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Троих детей доставили в московскую больницу после побоев в семье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Троих детей доставили в московскую больницу после побоев в семье

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку по факту избиения трех детей в семье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в течение длительного времени мужчина, который проживал с матерью трех детей — четырехлетним и восьмилетним мальчиками и 16-летней девочкой — в квартире на улице Шарикоподшипниковская, наносил им побои. Кроме того, дети рассказали, что мама тоже их била.

В настоящее время все дети госпитализированы.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В ведомстве отметили, что, так как в действиях родителей усматриваются признаки преступления по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», материалы проверки переданы в следственный комитет.

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