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Ученые назвали полезную диету для сердца
Фото: pexels.com

Ученые назвали полезную диету для сердца

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Соединенных Штатов установили, что диета с высоким содержанием жиров может предотвратить и даже обратить вспять развитие сердечной недостаточности.

Специалисты из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса выяснили при экспериментах на мышах, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета, предотвращает сердечную недостаточность.

— Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности, — заявил руководитель исследования, доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Сент-Луиса Кайл МакКоммис.

Кроме того, отмечается, что суточное голодание обеспечило у грызунов значительное улучшение ремоделирования сердца. Оно уменьшило уровень глюкозы в крови и увеличило концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и кетоновых тел.

Ученые добавили, что кетогенные диеты стимулируют окисление жирных кислот, что обеспечивает работоспособность сердца, сообщается в журнале Nature Metabolism.

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