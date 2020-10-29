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Посольство РФ в Испании высмеяло сообщения о российских солдатах для Каталонии
Фото: pexels.com

Посольство РФ в Испании высмеяло сообщения о российских солдатах для Каталонии

Юлия Курганова

Внешняя политика

Посольство РФ в Испании оценило сообщения о выдачи ордеров на обыски, которые прошли в Каталонии на основании записей разговоров, где упоминались «10 тысяч солдат», которых Россия якобы была готова направить в страну в случае провозглашения независимости испанского региона.

— Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, — иронично сказано в сообщении диппредставительства на странице в соцсети Twitter.

В среду, 28 октября, в Барселоне и Жироне задержали почти 30 человек. Среди них оказались предприниматели и политики, которые связаны с движением за независимость региона. Их обвиняют в нецелевом использовании средств, отмывании денег, должностных преступлениях и общественных беспорядках. Около десяти из них предстанут перед судом.

Испанский судья Хоакин Агирре Лопес, который дал соответствующее разрешение в рамках расследования по делу о незаконном референдуме о независимости в 2017 году, нашел в нем «российский след». Он заявляет, что каталонский политик Виктор Террадельяс был связан с «группой из России», которая была сформирована еще во времена Михаила Горбачева. А глава этой группы якобы предлагал экс-главе женералитета Карлесу Пучдемону помощь — 10 тысяч солдат, которые готовы прибыть в Каталонию в случае объявления независимости.

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