Врач назвала фрукт для укрепления иммунитета в холодное время года

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Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рассказала, что употребление авокадо в холодное время года положительно влияет на иммунитет.

— В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья и укрепим иммунитет, — сообщила специалист в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что в данном фрукте содержатся полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему и участвуют во всех процессах организма.

Врач посоветовала есть авокадо в первой половине дня, потому что он калориен. Утром этот фрукт надолго зарядит человека энергией. Сергиенко рассказала, что можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи или салат. Также продукт можно использовать вместо сливочного масла в бутерброде с красной рыбой или с икрой.

Однако специалист предупредила, что нужно ограничить употребление авокадо тем, у кого есть проблемы с печенью, так как это жирный продукт.

Кроме того она объяснила, как выбрать правильный фрукт. По словам Сергиенко, необходимо обратить внимание, есть ли затемнения на авокадо. Они указывают на то, что уже начался окислительный процесс разложения. Такой продукт нельзя покупать. Также следует проверить выемку, откуда растет плодоножка. Под ней должен быть зелено-желтый цвет, тогда авокадо можно употреблять.

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