Российские специалисты создали нейросеть, распознающую COVID-19 по звуку кашля

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские разработчики создали алгоритм, позволяющий диагностировать COVID-19 по звуку кашля. Технология работает на основе нейросети, которую обучали, давая слушать тысячи записей кашля зараженных коронавирусом и пациентов с другими заболеваниями.

Данный терминал внешне похож на смартфон. Нужно скачать специальное приложение и начать кашлять в динамик. Тогда программа поймет, болен ли человек COVID-19 или нет.

Нейросеть разработала компания «Медитэкс», проект называется Acoustery.

— Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок. Это удобно для врачей, которым не хочется лишний раз контактировать с потенциально заразным пациентом, — рассказал научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрий Михайлов.

Отмечается, что данную технологию можно применять, например, для проверки кашляющих граждан в общественном транспорте или государственных учреждениях, сообщают «Известия».

В настоящее время разработчики ожидают заключения Росздравнадзора.

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