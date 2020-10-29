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Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 29 октября

Юлия Курганова

Город

В четверг, 29 октября, в столичном регионе еще сохранится влияние антициклона. Ожидается ясная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для исключения обострений имеющихся недугов и поддержки здоровья, а также укрепления иммунитета нужно выполнять профилактические сезонные лечебные мероприятия и вести активный образ жизни — часто совершать пешие прогулки в парковых зонах, делать утреннюю гимнастику и дыхательные упражнения. Кроме того, в рацион питания необходимо включить продукты богатые витаминами А,С,Е,D или витаминные комплексы.

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