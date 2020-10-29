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Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершат работу 31 октября
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершат работу 31 октября

Юлия Ямпольская

Город

Мобильные пункты вакцинации жителей столицы от гриппа будут работать до конца октября. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что после этого посетителейбудут принимать прививочные кабинеты в больницах города. Пятый год подряд москвичам предлагают вакцинироваться по пути на работу или домой, а также во время прогулки.

— Такой способ удобен для жителей мегаполиса, ведь прививка не занимает много времени и не требует поездки в поликлинику. В этом году за два месяца работы мобильных пунктов вакцинации прививку от гриппа в них сделали более 380 тысяч горожан, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

По ее словам, прививки делают всем желающим старше 18 лет, после чего выдают сертификаты. Процедура занимает 10-15 минут, она бесплатна и безопасна.

В городе функционирует порядка 50 мобильных пунктов вакцинации, которые находятся у станций столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожных станций, а также в центрах госуслуг «Мои документы» и возле торговых центров.

Напомним, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты против гриппа, который опасен осложнениями. Защиту прививка дает через 10-15 дней после процедуры.

Читайте также: Более 48 миллионов человек сделали прививки от гриппа в России

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