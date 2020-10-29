Инфекционист рассказал, в чем сходство коронавируса и испанки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

У коронавирусной инфекции и испанки есть частичное сходство. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в четверг, 29 октября.

По словам профессора, общие черты проявляются в способе распространения, так как коронавирус и испанка являются респираторными инфекциями, передающиеся воздушно-капельным путем.

При этом, уточнил Владимир Чуланов, эпидемический потенциал у возбудителя коронавируса намного выше, чем у гриппа.

— Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок. Контагиозность высокая, — отметил инфекционист.

Именно поэтому, добавил он, COVID-19 смог так быстро распространиться и перейти в формат пандемии.

Ранее инфекционист Минздрава рассказал, когда завершится рост заболеваемости коронавирусом.

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