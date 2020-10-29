Азербайджан заявил о продолжении боев с ВС Армении в ночь на четверг

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с военнослужащими Армении в ночь на четверг, 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в течение среды и в ночь на четверг Армения обстреляла разными видами оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений армии Азербайджана, а также населенные пункты около прифронтовой зоны.

В ведомстве отметили, что боевые действия велись на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

— Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые, — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявило, что были уничтожены танки, 14 различных видов пушек, шесть единиц автомобильной техники противника.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством РФ, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, однако в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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