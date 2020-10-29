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Цены на нефть начали расти после резкого падения из-за ситуации с пандемией
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Цены на нефть начали расти после резкого падения из-за ситуации с пандемией

Виктория Родимкина

Экономика

Цены на нефть начали расти в четверг, 29 октября, после резкого падения накануне на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире.

По информации AxiCorp, краткосрочный прогноз нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, так как карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос. Поэтому ожидается, что в ближайшее время цены на нефть будут снижаться.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:20 по московскому времени повысилась на 0,1 процента и составила 39,16 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах составила 37,49 доллара за баррель, что на 0,27 процента превысило прошлый показатель.

Согласно данным министерства энергетики США запасы нефти в стране за неделю увеличились на 4,3 миллиона баррелей, сообщает Интерфакс.

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