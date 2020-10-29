Первую проходку двухпутного тоннеля между станциями БКЛ завершили в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Закончилась первая проходка двухпутного тоннеля между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) «Текстильщики» и «Печатники». Об этом в четверг, 29 октября, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что длина двухпутного тоннеля составляет 1308 метров.

— На восточном участке сейчас активно ведется работа, а в целом проходка тоннелей на данном отрезке Большого кольца выполнена на 61 процент, — отметил Бочкарев.

Он также добавил, что работы такого рода ведутся на других участках БКЛ. Около 90 процентов тоннелей прошли на новом кольце.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на восточном участке специалисты ведут работу еще в двух тоннелепроходческих комплексах (ТПМК). По его словам, на всех станциях выполнили разработку грунта котлованов, на данный момент ведутся работы по устройству монолитных конструкций.

— Шестиметровая «Светлана» возводит правый перегон от промежуточной камеры за станцией «Нижегородская» до «Текстильщиков», 10-метровый ТПМК «Победа» ведет проходку двухпутного тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до монтажно-щитовой камеры перед станцией «Каширская», — цитирует Кравцова агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть до конца текущего года. В подземке, по его словам, продолжаются отделочные работы. Строители завершают пусконаладку систем.

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